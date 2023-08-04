Уникальную спортплощадку строят в Барнауле

Фото: Андрей Чурилов, "Вечерний Барнаул"

На стадионе барнаульской школы № 128 строят так называемую «умную» спортивную площадку. Об этом пишет мэрия.

На спортплощадке появятся QR-коды, отсканировав которые можно получить видеоинструкцию по использованию каждого тренажера. Кроме того, появится возможность сформировать индивидуальную тренировку, ориентируясь на уровень физической подготовки и возраст.

Выполненный объем работ на объекте уже составляет 60%. Спортплощадку планируют сдать в эксплуатацию 25 августа.