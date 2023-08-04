Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 11:10

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Алтайском крае

В регионе объявили штормовое предупреждение
Герман Архаров
Местами дожди будут сильными

Местами дожди будут сильными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Сутки 5 августа и ночью 6 августа прогнозируют дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Наиболее сильные порывы ветра с дождем прогнозируют в Змеиногорском, Краснощековском, Локтевском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, а также Чарышском районах.

Добавим, что днем 5 августа в Алтайском крае будет +14…+19 градусов.