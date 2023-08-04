Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Алтайском крае

Местами дожди будут сильными Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае испортится погода. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

Сутки 5 августа и ночью 6 августа прогнозируют дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Наиболее сильные порывы ветра с дождем прогнозируют в Змеиногорском, Краснощековском, Локтевском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, а также Чарышском районах.

Добавим, что днем 5 августа в Алтайском крае будет +14…+19 градусов.