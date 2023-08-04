Алтайский производитель дизелей нарастил темпы производства

Фото: Минпромэнерго Алтайского края

Предприятие «Барнаултрансмаш» увеличило объемы производства на 46% в сравнении с показателями семи месяцев прошлого года. Об этом рассказали в Минпромэнерго региона.

За 7 месяцев этого на предприятии почти выполнили показатели 2022 года, в том числе в рамках гособоронзаказа. Также стало больше сотрудников, их уже почти 2,5 тысячи человек.

Отметим, что «Барнаултрансмаш» - это специализированное предприятие по конструированию и производству судовых, промышленных, транспортных дизелей.