Мужчина признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края оштрафовали за выкрикивание проукраинского лозунга в одном из общежитий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Вечером 1 мая пьяный мужчина находился в коридоре общежития в селе Кытманово и выкрикнул проукраинский лозунг. Это является дискредитацией Вооруженных Сил Российской Федерации (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что был пьян и почти ничего не помнит. В итоге жителя региона оштрафовали на 30 тысяч рублей.