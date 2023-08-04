Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 8:24

Жителя Алтайского края оштрафовали за выкрикивание проукраинского лозунга

Пьяный житель Алтая выкрикивал проукраинский лозунг
Герман Архаров
Мужчина признал вину

Мужчина признал вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края оштрафовали за выкрикивание проукраинского лозунга в одном из общежитий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Вечером 1 мая пьяный мужчина находился в коридоре общежития в селе Кытманово и выкрикнул проукраинский лозунг. Это является дискредитацией Вооруженных Сил Российской Федерации (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

На суде мужчина полностью признал свою вину. Он рассказал, что был пьян и почти ничего не помнит. В итоге жителя региона оштрафовали на 30 тысяч рублей.