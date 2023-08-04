В Барнауле устранили последствия мощного ливня

В городе прошел сильный дождь Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 3 августа в Барнауле прошел ливень. Специалисты уже устранили его последствия, пишет мэрия.

Из-за сильного дождя в городе подтопило несколько участков дорог. В частности, это пересечения Павловского тракта с улицами Попова, Малахова, перекресток Молодежная – Ядринцева. На этих участках есть сеть закрытой городской ливневой канализации.

– Дежурные бригады МБУ «Автодорстрой» заблаговременно выезжали на проблемные участки для оперативной организации водоотведения на участках во время выпадения обильных осадков, – подчеркнули в мэрии.

Там добавили, что на пересечении улицы Попова и Павловского тракта улучшилась ситуация с пропуском воды. Здесь появились дополнительны дождеприемные колодцы и отдельны ветки трубопровода.

Крмое того, уже объявили конкурс для разработки проектно-сметной документации на строительство дополнительного ливневого коллектора от улицы Солнечная Поляна в направлении улицы Попова, вдоль Павловского тракта.