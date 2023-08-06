12 августа каждый житель Алтайского края сможет стать спортивным рекордсменом России!

12 августа 2023 года в Парке спорта А. Смертина жители Алтайского края установят спортивный рекорд России по одновременному выполнению испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для фиксации рекорда необходимо более 2 500 человек, которые одновременно выполнят 5 отжиманий.
К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашаются дети и взрослые всех возрастов, желающие попасть в спортивную историю своего региона и получить именной сертификат рекордсмена России!
1. Зарегистрируйтесь по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/64b755c9e010db1cd54b801a
2. Придите 12 августа в Парк спорта А. Смертина в 10:00
3. Выполните 5 отжиманий
4. Получите свой именной сертификат рекордсмена России
Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами!
Мероприятие пройдёт на стадионе «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина», ул. Энтузиастов, д. 12 В:
10:00-11:00 – регистрация и расстановка участников на стадионе.
11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 5 раз).
11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.
ИП Сингач АН, ИНН 222307319960