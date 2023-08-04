Алтайская прокуратура проверяет сообщение о грубых методах воспитания в детсаду

В детском саду Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура проводит проверку после сообщения о возможном нарушении прав воспитанников детского сада в Бийске. Об этом сообщает ведомство.

Жительница Алтайского края опубликовала ролик и рассказала о том, что воспитатель, предположительно, дала подзатыльник ребенку. Точно эта информация не подтверждена.

Сотрудники прокуратуры выясняют, что на самом деле произошло в детском саду и как именно повела себя воспитатель. Им предстоит изучить оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, а также проверить соблюдение требований закона при пребывании в детском саду.