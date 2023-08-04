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НовостиОбщество4 августа 2023 3:18

Власти Барнаула обсудили с перевозчиками культуру общения и дисциплину

В мэрии прошло совещание
Герман Архаров
Совещание

Совещание

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации краевой столицы провели совещание с перевозчиками общественного транспорта. Об этом пишет мэрия.

Власти и перевозчики обсудили актуальные вопросы. Говорили о соблюдении графика движения автобусов, правил взимания платы за проезд, дисциплины, а также культуры общения водителей и кондукторов.

Перевозчики рассказали, что наиболее острым остается кадровый вопрос, хотя и принимают меры.

Кроме того, с перевозчиками маршрутов №29 и №77 обсудили схемы движения. Речь шла про то, что нужно заезжать к реабилитационному центру «Журавлики».