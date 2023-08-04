Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 2:18

Несколько светофоров не будут работать в Барнауле 4 августа

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными
Герман Архаров
Несколько светофоров не будут работать с 13 до 15 часов

Несколько светофоров не будут работать с 13 до 15 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 4 августа, на нескольких участках улицы Челюскинцев в Барнауле временно отключат светофоры. Об этом предупреждают в мэрии.

С 13 до 15 часов электронные регулировщики не будут работать на пересечениях улицы Челюскинцев с Гоголя и Загородной.

Причина отключений - плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Нужно соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков ГИБДД.