Несколько светофоров не будут работать в Барнауле 4 августа

Несколько светофоров не будут работать с 13 до 15 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 4 августа, на нескольких участках улицы Челюскинцев в Барнауле временно отключат светофоры. Об этом предупреждают в мэрии.

С 13 до 15 часов электронные регулировщики не будут работать на пересечениях улицы Челюскинцев с Гоголя и Загородной.

Причина отключений - плановые ремонтные работы на сетях электроснабжения.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Нужно соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков ГИБДД.