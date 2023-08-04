Клуб Che Guevara в Барнауле купили Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин

Фото иллюстративное Фото: Вера Березовская

Новыми владельцами клуба Che Guevara в Барнауле стали предприниматели Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин. Об этом пишет Алтапресс.

Бизнесмены хорошо известны в Алтайском крае. Хромов - учредитель концертного агентства «ТриГрупп», а Колотилин - владелец сети ресторанов «Кинза и мята», паба Hairy Lemon, ресторана Spicy no Spicy и других компаний.

Переговоры о покупке Che Guevara начались в 2022 году. По словам Игоря Хромова, бар не был прибыльным активом, поэтому обсуждали компромиссную цену. Весной 2023 года стартовали предметные переговоры и через некоторое время сделка состоялась.

Ранее мы писали о том, что на месте Che Guevara появится бар-ресторан в бразильском стиле. Значительных изменений в планировке помещения не планируют, но поменяют дизайн и формат работы.