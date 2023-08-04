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НовостиОбщество4 августа 2023 1:42

Посещение Денисовой пещеры приостановили на Алтае

Там стартовал первый этап благоустройства
Герман Архаров
Денисова пещера

Денисова пещера

Фото: Александра Волкова

В Солонешенском районе Алтайского края стартовал первый этап благоустройства Денисовой пещеры. В связи этим объект временно закрыли для посещений, пишет пресс-служба правительства региона.

Специалисты уже занимаются обновлением лестницы, металлическую основу которой дополнят деревянными элементами.

Среди других работ - обустройство дорожек на подъеме к Денисовой пещере и смотровых площадок. А у подножия скального массива появится новый павильон для экскурсионного обслуживания. Кроме того, займутся благоустройство зон отдых и смонтируют освещение.

На благоустройство пещеры из краевого бюджета выделили 7,2 млн рублей. Масштабные работы планируют закончить к сентябрю.

Ранее мы подробно рассказывали о Денисовой пещере, которую называют колыбелью человечества.