Посещение Денисовой пещеры приостановили на Алтае

Денисова пещера Фото: Александра Волкова

В Солонешенском районе Алтайского края стартовал первый этап благоустройства Денисовой пещеры. В связи этим объект временно закрыли для посещений, пишет пресс-служба правительства региона.

Специалисты уже занимаются обновлением лестницы, металлическую основу которой дополнят деревянными элементами.

Среди других работ - обустройство дорожек на подъеме к Денисовой пещере и смотровых площадок. А у подножия скального массива появится новый павильон для экскурсионного обслуживания. Кроме того, займутся благоустройство зон отдых и смонтируют освещение.

На благоустройство пещеры из краевого бюджета выделили 7,2 млн рублей. Масштабные работы планируют закончить к сентябрю.

Ранее мы подробно рассказывали о Денисовой пещере, которую называют колыбелью человечества.