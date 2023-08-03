Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 12:35

Сенатор Владимир Полетаев встретился с Героем России из Республики Алтай

Данияру Джартанову впервые присвоено высшее звание за заслуги перед государством
Александра Сапожкова
Встреча Владимира Полетаева и Данияра Джартанова. Фото: Совет Федерации

Встреча Владимира Полетаева и Данияра Джартанова. Фото: Совет Федерации

Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев поздравил уроженца этого региона Данияра Джартанова с присвоением звания Героя России.

Высшее звание за заслуги перед государством и народом присвоено мужчине впервые. Во время личной беседы, которая прошла в Совете Федерации, Владимир Полетаев поблагодарил Данияра Джартанова за мужество.

- Подвиги Данияра Джартанова – неописуемая гордость для всей Республики, для всей России, - подчеркнул сенатор.

Также в ходе встречи Владимир Полетаев рассказал Данияру Джартанову о работе верхней палаты парламента.