Сенатор Владимир Полетаев встретился с Героем России из Республики Алтай

Встреча Владимира Полетаева и Данияра Джартанова. Фото: Совет Федерации
Член Совета Федерации от Республики Алтай Владимир Полетаев поздравил уроженца этого региона Данияра Джартанова с присвоением звания Героя России.
Высшее звание за заслуги перед государством и народом присвоено мужчине впервые. Во время личной беседы, которая прошла в Совете Федерации, Владимир Полетаев поблагодарил Данияра Джартанова за мужество.
- Подвиги Данияра Джартанова – неописуемая гордость для всей Республики, для всей России, - подчеркнул сенатор.
Также в ходе встречи Владимир Полетаев рассказал Данияру Джартанову о работе верхней палаты парламента.