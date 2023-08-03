В Горном Алтае мужчина на спор решил переплыть Катунь и утонул

Момент, когда мужчина скрылся под водой, не засняли. Скриншот видео vk.com/barneos22

В Горном Алтае погиб мужчина, который на спор решил переплыть Катунь.

О трагедии сообщается в паблике «Барнаул 22». Также в группе выложено видео. На кадрах видно, как мужчина плывет по бурной реке. Момент, когда он скрылся под водой, не засняли.

- Люди, одумайтесь! Ну, неужели еженедельные смертельные сводки вас не учат? – написали в паблике.

Отмечается, что ЧП произошло у старого моста в селе Иня.

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