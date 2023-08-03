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НовостиПолитика3 августа 2023 9:02

Для выборов губернатора на Алтае изготовят более 1,7 млн бюллетеней

Выборы состоятся 10 сентября 2023 года
Александра Сапожкова
Чуть более 1,2 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования без использования КОИБ. Фото: Избирком Алтайского края

Чуть более 1,2 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования без использования КОИБ. Фото: Избирком Алтайского края

Избирком Алтайского края утвердил форму и количество бюллетеней для выборов губернатора.

Как сообщается на сайте Избирательной комиссии, общее число избирательных бюллетеней составит 1 767 000 штук. Из них почти 560 тыс. предусмотрены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (электронных устройства для подсчета голосов). А чуть более 1,2 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования на избирательных участках без использования КОИБ.

Напомним, выборы губернатор края пройдут 10 сентября 2023 года.