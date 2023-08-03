Для выборов губернатора на Алтае изготовят более 1,7 млн бюллетеней

Чуть более 1,2 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования без использования КОИБ. Фото: Избирком Алтайского края

Избирком Алтайского края утвердил форму и количество бюллетеней для выборов губернатора.

Как сообщается на сайте Избирательной комиссии, общее число избирательных бюллетеней составит 1 767 000 штук. Из них почти 560 тыс. предусмотрены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (электронных устройства для подсчета голосов). А чуть более 1,2 млн бюллетеней будут изготовлены для голосования на избирательных участках без использования КОИБ.

Напомним, выборы губернатор края пройдут 10 сентября 2023 года.