В Барнауле полыхал аварийный дом, спасли трех человек

На месте работали специалисты газодымозащитной службы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошел пожар на улице Советской Армии в аварийном четырехэтажном доме, предназначенном для сноса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, площадь пожара составила около 45 квадратных метров. К тушению привлекли 10 спасателей. На месте в частности работали специалисты газодымозащитной службы – они успешно эвакуировали из зоны опасности трех человек.

Вероятной причиной пожара стало небрежное обращение с огнем.

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