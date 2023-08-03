В Барнауле на биатлонном комплексе прошло краевое первенство по летнему биатлону

Алтайская федерация биатлона

В конце июля в Барнауле на биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва прошло открытое Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек 2009 -2012 годов рождения.

Эти соревнования собрали рекордное количество участников: 130 юных биатлонистов из девяти команд приехали не только из Алтайского края, но и Новосибирской области, Республики Алтай.

Алтайская федерация биатлона

В соревнованиях использовали пневматические винтовки с дульной энергией менее 3 ДЖ. Главным событием стал приезд самого известного биатлониста СССР и России, заслуженного мастера спорта, четырехкратного олимпийского чемпиона, лучшего Биатлониста ХХ века Тихонова Александра Ивановича. Также посетили соревнования, Министр спорта Алтайского края Максим Рябцев, председатель краевой федерации биатлона заслуженный мастер спорта олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, директор Алтайского училища олимпийского резерва Евгений Трубников, председатель попечительского совета краевой федерации биатлона Анатолий Ефимович Гиганов.

Алтайская федерация биатлона

В первый день соревнований 29 июля стартовала спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Биатлонисты, которые только начинают свой спортивный путь, показали хорошую физическую подготовку.

30 июля состоялся самый интересный вид программы – масстарт. Это новый вид дисциплины биатлона, который был проведен впервые в программе детских соревнований на территории Алтайского края.

Алтайская федерация биатлона

Победители и призеры соревнований были награждены кубками и медалями. Награждал их Александр Тихонов. Специальными призами от Локтева Сергея Александровича, председателя АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», были удостоены участники соревнований занявшие с 1 по 3 места.

Алтайская федерация биатлона

Победителями в своих возрастных группах стали:

Спринт

Юноши 13-14 лет: Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона)

Юноши 11-12 лет: Тенешев Тимофей (МАУ Спорт Заринск)

Девушки 13-14 лет: Лощинина Алиса (Бийский район спортшкола Олимпиец)

Девушки 11-12 лет: Бабушкина Вероника (Бердск СШ Восток)

Масстарт

Юноши 11-12 лет: Токарев Макар (Барнаульская федерация биатлона)

Юноши 13-14 лет: Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона)

Девушки 11-12 лет: Бабушкина Вероника (Бердск СШ Восток)

Девушки 13-14 лет: Лопатина Елена (МАУ Спорт Заринск)

Организаторы соревнований выражают благодарность, за помощь и поддержку в проведении соревнований Министерству спорта Алтайского края, Краевой федерации биатлона Алтайского края, Локтеву Сергею Александровичу - председателю АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».