Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 6:22

На ул. 50 лет СССР в Барнауле благоустраивают зеленый уголок

Там сделают зону для прогулок и отдыха
Александра Сапожкова
Сейчас идут подготовительные работы

Сейчас идут подготовительные работы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали благоустройство зеленого уголка на ул. 50 лет СССР у дома №29, сообщили в мэрии.

На участке обустроят зону для прогулок и отдыха: установят урны, скамейки, проложат дорожки. Сейчас идут подготовительные работы.

Отмечается, что подрядная организация приступила к работам 2 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле продолжаются работы по очистке русла реки Пивоварки

Работы по очистке реки ведутся с начала июня. На сегодняшний день подрядчик уже провел работы на участке от ул. Телефонной до ул. Червонной (подробнее)