На ул. 50 лет СССР в Барнауле благоустраивают зеленый уголок

Сейчас идут подготовительные работы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали благоустройство зеленого уголка на ул. 50 лет СССР у дома №29, сообщили в мэрии.

На участке обустроят зону для прогулок и отдыха: установят урны, скамейки, проложат дорожки. Сейчас идут подготовительные работы.

Отмечается, что подрядная организация приступила к работам 2 августа.

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