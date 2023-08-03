На ул. 50 лет СССР в Барнауле благоустраивают зеленый уголок

Сейчас идут подготовительные работы
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле начали благоустройство зеленого уголка на ул. 50 лет СССР у дома №29, сообщили в мэрии.
На участке обустроят зону для прогулок и отдыха: установят урны, скамейки, проложат дорожки. Сейчас идут подготовительные работы.
Отмечается, что подрядная организация приступила к работам 2 августа.
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