Из-за военных колонн на Чуйском тракте в Алтайском крае ограничат движение транспорта

Водителям рекомендуют по возможности выбрать альтернативные маршруты
Фото: Олег УКЛАДОВ
Госавтоинспекция сообщает об ограничении движения на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» вечером 3 августа. Это связано с передвижением военных колонн.
По данным ГИБДД, с 19:25 до 20:20 будет запрещено движение для гражданского транспорта в районе села Озерки. При этом возможно изменение маршрута колонн и времени сопровождения.
Всех участников дорожного движения призывают быть бдительными и соблюдать правила движения. А также рекомендуют по возможности выбрать альтернативные маршруты.