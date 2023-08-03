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НовостиОбщество3 августа 2023 5:50

Из-за военных колонн на Чуйском тракте в Алтайском крае ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать с 19:25 до 20:20
Александра Сапожкова
Водителям рекомендуют по возможности выбрать альтернативные маршруты

Водителям рекомендуют по возможности выбрать альтернативные маршруты

Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция сообщает об ограничении движения на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» вечером 3 августа. Это связано с передвижением военных колонн.

По данным ГИБДД, с 19:25 до 20:20 будет запрещено движение для гражданского транспорта в районе села Озерки. При этом возможно изменение маршрута колонн и времени сопровождения.

Всех участников дорожного движения призывают быть бдительными и соблюдать правила движения. А также рекомендуют по возможности выбрать альтернативные маршруты.