Барнаульский автовокзал ждет большая реконструкция

Масштабной внутренние работы проводиться не будет Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие годы планируется ремонт здания барнаульского автовокзала и обновление его фасада. Об этом в интервью amic.ru сообщил директор предприятия Алексей Богданов.

Ранее предполагалось создание единого архитектурного стиля на Привокзальной площади параллельно с железнодорожным вокзалом. Однако реконструкция железнодорожного комплекса так и не началась, поэтому Алексей Богданов планирует провести работы самостоятельно.

Он отметил, что не доволен фасадом здания. Автовокзал был построен в 80-х годах, и он очень мрачный и некрасивый.

- Мы готовы выделить деньги на эти работы. Если все пойдет по плану, мы проведем реконструкцию автовокзала в ближайшие пять лет, - пояснил Алексей Богданов.

Помимо фасада планируется улучшить территорию рядом с перронами. Масштабной внутренние работы проводиться не будет, но в этом году там создадут удобства для инвалидов, в частности отдельный современный туалет.