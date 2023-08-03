Супруги из Алтайского края поделились историей успеха семейного бизнеса

Фото: «Восклицательный»

Олеся и Иван Красиковы работают в индустрии красоты больше десяти лет. Изначально они руководили салоном красоты «Бьюти тайм», который обрел популярность после участия в конкурсе «Битва салонов».

Весной 2023 года у супругов появился салон красоты бизнес-класса «Восклицательный». По их словам, после обучения в «Школе предпринимательства», как раз и началось движение в сторону оказания услуг в премиум сегменте. В результате тесной работы с экспертами и предпринимателями паре удалось выйти на новый уровень в бизнесе. Олеся и Иван отметили, что на каждом этапе сотрудничества они чувствовали заинтересованность и поддержку. Сила центра в коммуникации, в достойном окружении экспертов и предпринимателей, в организации актуальных обучений и высокой компетентности приглашенных спикеров.

Фото: «Восклицательный»

Кроме того, при содействии центра и благодаря программе они дважды получили поддержку по продвижению бизнеса через премиум-размещение рекламы в справочнике 2ГИС.

Будущим предпринимателями супруги советуют не бояться ошибаться, ведь только так можно получить опыт и укрепить внутренний лидерский стержень. Также в этом здесь полезны новые знакомства и обмен опытом, в котором и может помочь сотрудничество с центром «Мой бизнес».

Развитию предпринимательской инициативы способствует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».