В Барнауле рядом со строящимся домом нашли тело мужчины

Случилось это около 6 утра, а тело пролежало до 10 Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом центре в понедельник, 31 июля, на строительном объекте было обнаружено тело мужчины, сообщает тг-канал «Инцидент Барнаул».

По информации из паблика, инцидент произошел напротив одного из активно строящихся домов по адресу: ул. Солнечная поляна, №81 (ЖК «Шотландия»). Случилось это около 6 утра, а тело пролежало до 10. Полиция установила, что погибший мужчина не связан с работниками стройки. На его теле не было признаков насильственной смерти.

В настоящее время следствие проводит предварительное расследование и выясняет обстоятельства смерти человека.

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