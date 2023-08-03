140 млн рублей дополнительно выделили на ремонт алтайских дорог

В общей сложности в этом году из регионального бюджета будет выделено 2,6 миллиарда рублей на ремонт улиц Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении дополнительных 140 млн рублей на ремонт дорог в 8 муниципалитетах края. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Эти дороги были выбраны на основе запросов от местных жителей и глав администраций. Например, в Белокурихе будет произведен ремонт дороги, ведущей к недавно построенному детскому саду. В этот проект будет направлено 25 млн рублей.

Еще один район, получивший финансирование, - Ельцовский. Там будут отремонтированы улицы в селе Ельцовка за 20,5 млн рублей. Также выделены дополнительные 11 млн рублей на ремонт дорог в селе Залесово. Кроме того, Бийску будет выделено 38,8 млн рублей, Заринску - 22, Алтайскому району - 11,6, а Змеиногорскому району - 6.

В общей сложности в этом году из регионального бюджета будет выделено 2,6 миллиарда рублей на ремонт улиц в 69 муниципальных образованиях края. Губернатор отметил, это не решит всех проблем, и вопросов остается много. Однако в крае продолжают работать над восстановлением дорожной сети и строить около 800 километров дорог ежегодно.