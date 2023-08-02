Матч вызвал большой ажиотаж у любителей футбола в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

2 августа в Барнауле на стадионе «Динамо» состоялось местное дерби. В 1/256 Кубка России по футболу встречались «Темп» и «Динамо Барнаул». Победу в напряженном матче одержала динамовская команда.

Матч вызвал большой ажиотаж у любителей футбола в Барнауле. Главная трибуна была практически полностью заполнена. Первый тайм прошел в напряженной борьбе с тремя вынужденными заменами из-за травм. Острые атаки были как в одну, так и в другую сторону, но счет открыть не удалось – 0:0.

Второй тайм «Динамо Барнаул» провело более сконцентрировано. Опасные моменты были и у ворот Богдана Карюкина, который несколько раз спас свою команду, однако динамовцы голевых моментов создали больше. На 55 минуте счет открыл Иван Житников (0:1 в пользу «Динамо»), на 69 минуте забил Артем Яркин (0:2). А уже на добавленных минутах точку поставил Алексей Гришаков – 0:3. «Динамо Барнаул» берет реванш у «Темпа» за прошлогоднее поражение и в следующем раунде Кубка России сыграет с ФК «Новосибирск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая реформа в российском футболе: когда и с кем сыграет барнаульское «Динамо»

Стало известно, с кем будет играть «Динамо» (Барнаул) в новом сезоне (подробнее)