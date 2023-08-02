В Алтайском крае действует два штормовых предупреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действует два штормовых предупреждения и один прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В регионе действует штормовой прогноз из-за аномальной жары с максимальными температурами +30 градусов и выше. Этот прогноз будет действовать со 2 по 6 августа. В связи с этим действует и штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности: местами 4 класса, а в Кулундинском районе - 5 класса.

Кроме этого, в регионе действует прогноз-консультация из-за неблагоприятных погодных условий. 3 и 4 августа в регионе могут пройти дожди и грозы с возможностью выпадения града.

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