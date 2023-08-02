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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:23

На Алтае в реке Катунь утонула девочка, приехавшая с родителями на отдых

Девочка в возрасте 5 лет из Новосибирской области утонула на Алтае в ночь на 2 августа
Александр Коровниченко
В 200 метрах от места происшествия в воде было обнаружено тело ребенка

В 200 метрах от места происшествия в воде было обнаружено тело ребенка

Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Чемальском районе в реке Катунь утонула пятилетняя девочка, которая приехала с родителями на отдых. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что семья из Новосибирской области отдыхала на одной из туристических баз на берегу Катуни. В ночь на 2 августа пятилетняя девочка пропала, пока родители спали. Самостоятельные поиски родителями ночью результата не дали.

В ходе организованных поисков сотрудниками полиции в 200 метрах от места происшествия в воде было обнаружено тело ребенка без признаков насильственной смерти. Сейчас проводятся судебная медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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