На Алтае в реке Катунь утонула девочка, приехавшая с родителями на отдых

В 200 метрах от места происшествия в воде было обнаружено тело ребенка Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Чемальском районе в реке Катунь утонула пятилетняя девочка, которая приехала с родителями на отдых. Об этом сообщает СУ Следственного комитета по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что семья из Новосибирской области отдыхала на одной из туристических баз на берегу Катуни. В ночь на 2 августа пятилетняя девочка пропала, пока родители спали. Самостоятельные поиски родителями ночью результата не дали.

В ходе организованных поисков сотрудниками полиции в 200 метрах от места происшествия в воде было обнаружено тело ребенка без признаков насильственной смерти. Сейчас проводятся судебная медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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