Второго кандидата на пост губернатора Алтайского края зарегистрировали в Крайизбиркоме

Евгения Боровикова. Фото: телеграм-канал Избирком Алтайского края

Краевая избирательная комиссия 1 августа зарегистрировала второго кандидата на пост губернатора Алтайского края. Об этом сообщает Крайизбирком.

Вторым зарегистрированным кандидатом на грядущих выборах губернатора в Алтайском крае стала Евгения Боровикова, выдвинутая региональным отделением партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Решение об этом было принято на заседании Крайизбиркома 1 августа. В документах для регистрации было представлено 527 подписей с поддержкой кандидата.

Ранее первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора стал Виктор Томенко.

Кроме этого документы для регистрации в избирком подали: депутат АКЗС Сергей Булаев (ЛДПР), руководитель Фонда имущества региона и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев («Новые люди»), депутат АКЗС, директор Института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева («Партия Пенсионеров»), депутат АКЗС Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

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