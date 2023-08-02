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НовостиОбщество2 августа 2023 8:40

В Барнауле продолжаются работы по очистке русла реки Пивоварки

Работы на реке ведутся с начала июня
Александр Коровниченко
Подрядная организация ООО «Союз-97» продолжает вести работы по очистке Пивоварки

Подрядная организация ООО «Союз-97» продолжает вести работы по очистке Пивоварки

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подрядная организация ООО «Союз-97» продолжает вести работы по очистке русла реки Пивоварка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по очистке реки ведутся с начала июня. На сегодняшний день подрядчик уже провел работы на участке от ул. Телефонной до ул. Червонной. Также были частично удалены заросли и деревья по берегу реки от дома №128 по ул. Аэродромной до ул. Телефонной.

Очистка от мусора реки Пивоварки необходима для экологического восстановления водного объекта. Также это поможет избежать подтоплений прилегающих участков.

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