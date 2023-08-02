Известный шеф-повар Евгений Петенев ушел из жизни в Барнауле

Шеф-повар Евгений Петенев Фото: Яна КОРОЛЕВА

В Барнауле скоропостижно ушел из жизни известный алтайский шеф-повар Евгений Петенев. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил его коллега Алексей Шефер.

Евгений Петенев сотрудничал с несколькими ресторанами в Барнауле и Белокурихе. Он также занимался разработкой меню, проводил мастер-классы. Евгений участвовал и побеждал во многих конкурсах кулинарного мастерства.

Об обстоятельствах смерти Евгения Петенева пока не сообщается.

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