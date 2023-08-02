«Ростелеком» запустил маркетплейс сервисов для бизнеса

Фото: «Ростелеком»

Предприниматели и компании смогут в одном месте купить любой набор цифровых продуктов и сервисов для решения самых важных задач бизнеса: от увеличения продаж и автоматизации процессов до управления лояльностью клиентов и маркетингового продвижения. Платформу маркетплейса для бизнеса разработала продуктовая лаборатория B2B «Ростелекома».

Сегодня уже доступно 25 продуктов. Это собственные решения «Ростелекома» и предложения партнеров. Цифровые продукты и сервисы разделены на категории, которые закрывают основные потребности малого и среднего бизнеса: финансовые сервисы, информационную безопасность, офисное ПО, телекоммуникации и привлечение клиентов. На отдельной «полке» собраны решения, рекомендованные компаниями-лидерами в различных сферах деятельности.

Собственные продукты, которые «Ростелеком» предлагает на новом маркетплейсе, проверены временем и практикой. Их чаще всего выбирают клиенты для повышения эффективности работы. Так, на витрине доступны интернет для бизнеса, Wi-Fi, СМС- реклама, «Умные экраны», «Виртуальная АТС», номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

Партнерские продукты представлены такими сервисами, как «Яндекс Доставка», система платежей и эквайринга «Монета», система сквозной аналитики и маркетинга «Roistat», «Виртуальный маркетолог», платформа для создания сайтов Flexbe, и другие.

Совершать покупки и управлять ими предприниматели смогут онлайн в несколько кликов. На платформе можно сразу оплатить товары, либо положить в корзину и вернуться к ним позже.

«Электронная коммерция — одно из самых быстрорастущих направлений в цифровой экономике. Тренд затрагивает и B2B-сегмент: как на массовом рынке пользователи выбирают площадки с максимально широким предложением и удобным интерфейсом, так и предприниматели заинтересованы получать необходимые для развития бизнеса сервисы и продукты эффективным и удобным способом. Этот интерес стимулирует появление новых цифровых продуктов и платформ. Запуская B2B-маркетплейс, «Ростелеком» отвечает на запрос бизнеса и в то же время расширяет возможности и каналы продаж собственных продуктов и сервисов», — отметил Василий Алексуткин, директор проектов продуктовой лаборатории B2B «Ростелекома».

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