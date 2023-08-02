Матч пройдет на стадионе «Динамо», хотя формально хозяевами поля считается «Темп» Фото: Александр Коровниченко

В Кубке России 2 августа стартуют две команды из Барнаула: «Динамо» и «Темп». Как и в прошлом году, соперники встречаются на стадии 1/256 соревнования.

Соперничество между «Динамо Барнаул» и «Темпом» вполне можно назвать местным дерби. В прошлом году, несмотря на разницу в статусе, победу одержал любительский клуб «Темп». Предыдущие матчи для сегодняшних соперников сложились по-разному. Динамовцы 29 июля одержали уверенную победу в Лиге 2 над «Акрон-2» со счетом 5:0. А «Темп» 31 июля, напротив, в упорной борьбе упустил победу в матче с молодежной командой «Динамо-Барнаул».

Матч 1/256 Кубка России пройдет 2 августа на стадионе «Динамо», хотя формально хозяевами поля считается «Темп». Начало встречи в 18:30. За час до начала матча пройдет шоу-программа для болельщиков, а в перерыве – розыгрыш ценных призов. Увидеть матч можно будет на стадионе или в прямой трансляции на сайте «МатчТВ».

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