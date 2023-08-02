Губернатор Виктор Томенко еще раз проверил готовность путепровода на проспекте Ленина в Барнауле

Виктор Томенко в ходе осмотра объекта пообщался с рабочими Фото: Антон ФЕДОТОВ

Губернатор Виктор Томенко во второй раз за лето проверил как идут работы на путепроводе у Нового рынка в Барнауле. О ходе работ доложили глава города Вячеслав Франк и застройщик Николай Данилин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Губернатора заверили, что все работы выполняются в срок и будут окончены к 30 ноября. Виктор Томенко в ходе осмотра объекта пообщался с рабочими, в том числе с тремя бойцами студенческого стройотряда «Скиф». Ребята отметили, что гордятся своим участием в такой масштабной стройке.

- Все внимание к вашей работе. Будете проезжать или проходить здесь зимой и думать – мой вклад здесь есть, - отметил Виктор Томенко.

Кроме этого 2 августа губернатор сообщил о выделении дополнительных 140 млн рублей на ремонт дорог в восьми муниципалитетах края. Деньги направят в Белокуриху, Ельцовку, Залесово, Бийск, Заринск, Алтайский и Змеиногорский район. Дорожное строительство сейчас идет во всех районах края. Всего же за пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.

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