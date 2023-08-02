В Барнауле мужчина угнал машину и похитил банковские карты

Подозреваемого задержали сотрудники ДПС Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 1 августа в отделение полиции поступило сообщение от супружеской пары об угоне автомобиля и пропаже банковских карт. Подозреваемый был задержан сотрудниками ДПС через три часа у пивного бара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе выяснение причин произошедшего удалось установить, что подозреваемый 31-летний мужчина отдыхал с друзьями у озера в поселке Казенная Заимка. Когда он возвращался домой в нетрезвом виде, увидел в одном из дворов автомобиль Land Cruiser. Мужчина прошел в дом и забрал в прихожей ключи от машины и банковские карты из женской сумочки.

После этого подозреваемый доехал до пивного бара, где купил алкоголь на 2 тыс. рублей, оплатив покупку похищенной картой. При выходе из бара он был задержан полицейскими. В отношении мужчины завели два уголовных дела - по пункту «г» ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная с банковского счета) и по ч. 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле пьяный мужчина украл «Газель» и попал на ней в массовое ДТП

Возбуждено уголовное дело (подробнее)