Прокуратура Республики Алтай ведет борьбу с незаконной добычей краснокнижных растений

Сотрудники прокуратуры Республики Алтай ведут борьбу против незаконной заготовки растений, занесенных в Красную книгу РФ. Фото: Прокуратура Республики Алтай

Сотрудники прокуратуры Республики Алтай ведут борьбу против незаконной заготовки растений, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Республике Алтай произрастает большое количество редких видов растений, которые ценятся в фармацевтической промышленности. За их незаконную заготовку предусмотрено наказание статьей 8.35 КоАП РФ в виде штрафа (до 5 тыс. рублей для физлиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц), изъятии растений и орудий их добычи.

Так как многие растения, например Родиола розовая (Золотой корень), растут в приграничных районах, то действия против ее незаконной заготовки пресекают сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай и направляют материалы в прокуратуру региона.

Так в 2021 году прокуратурой в суды направлено 11 исков о взыскании ущерба на общую сумму 310 тыс. рублей в результате незаконной заготовки «краснокнижных» растений. В 2022 году направлено 22 иска о взыскании ущерба на общую сумму 387 тыс. рублей. Такое же число исков, 22, направлено в суды за семь месяцев текущего года. Кроме этого, сотрудники прокуратуры регулярно ведут проверки в сети интернет. За три года в сети было заблокировано 59 сайтов, где размещались объявления о продаже редких растений.

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