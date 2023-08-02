В Барнауле закончили ремонт газопровода, поврежденного в результате ДТП

Ночью ремонтные работы были завершены Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле возобновили движение автомобилей на участках дорог рядом с местом, где в результате ДТП автокран повредил газопровод. Ночью специалисты закончили ремонтные работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Днем 1 августа произошла аварийная ситуация по адресу: проспект Комсомольский, 65. В результате ДТП с участием автокрана был поврежден газопровод. На место происшествия прибыли специалисты газовых служб и спасатели. Было перекрыто движение транспорта по проспекту Космонавтов и по улице Солнечной Поляны.

Вечером 1 августа движение транспорта возобновили. Специалисты газовых служб приступили к устранению аварии. Уже ночью ремонтные работы были завершены. Началось заполнение газовых систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП с переворотом в Барнауле пострадали три человека

В Барнауле произошло жесткое ДТП на Северо-Западной (подробнее)