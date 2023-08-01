В Барнауле на площади Сахарова пройдет выставка-ярмарка меда

Ярмарка будет проходить почти с 5 по 31 августа Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на площади Сахарова пройдет ежегодная выставка-ярмарка мёда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ярмарка будет проходить почти весь август – с 5 по 31 числа. Свою продукцию представят пчеловоды более 20 сельских муниципальных образований региона, переработчики мёда и продуктов пчеловодства Алтайского края.

Гости выставки смогут попробовать и приобрести разные виды меда, среди которых луговой, горный, таежный, предгорный.

Работать ярмарка будет с 10.00 до 18.00 ежедневно.