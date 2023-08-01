Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 12:00

В Барнауле на площади Сахарова пройдет выставка-ярмарка меда

Такая ярмарка проводится ежегодно
Вера Березовская
Ярмарка будет проходить почти с 5 по 31 августа

Ярмарка будет проходить почти с 5 по 31 августа

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на площади Сахарова пройдет ежегодная выставка-ярмарка мёда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ярмарка будет проходить почти весь август – с 5 по 31 числа. Свою продукцию представят пчеловоды более 20 сельских муниципальных образований региона, переработчики мёда и продуктов пчеловодства Алтайского края.

Гости выставки смогут попробовать и приобрести разные виды меда, среди которых луговой, горный, таежный, предгорный.

Работать ярмарка будет с 10.00 до 18.00 ежедневно.