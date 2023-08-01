Губернатор Томенко оценил новую электричку, которая с 1 августа будет ходить в Новосибирскую область

Фото Антона Федотова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Новоалтайске накануне Дня железнодорожника посетил ведомственный детский сад РЖД, предприятие по вторичной переработке резины и осмотрел новый электропоезд. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Виктор Томенко отметил, что важность качественных железнодорожных перевозок для Алтайского края будет с каждым годом будет только расти. Регулярно открываются новые маршруты, улучшается сервис, повышается скорость.

В РЖД работает более 20 тысяч жителей Алтайского края. Для сотрудников компании предусмотрены различные социальные бонусы - три ведомственных садика, отдельная больница, путевки в санаторий и др.

Регулярно в крае запускаются новые электрички. Так, например, с начала года ездит электропоезд по маршруту Барнаул – Славгород. В следующем году запустят еще два электропоезда. А накануне губернатор Томенко осмотрел новую электричку, которая с 1 августа будет ходить в Новосибирскую область.

– Каждый электропоезд - почти 700 млн рублей. Это все вклад в наши возможности, комфорт, сервис, скорость, удобство, – отметил Виктор Томенко

За первое полугодие 2023 года РЖД инвестировала в развитие своих объектов почти 1,5 млрд рублей и постоянно модернизирует инфраструктуру. В Алтайском крае есть амбициозный план и стремление сделать регион экономическими воротами на Восток. В этот проект можно интегрировать и железные дороги — везти товары из Казахстана и Китай через Алтайский край по всей России.

Напомним, ранее Виктор Томенко принял участие в закрытии выставки «Сибирь XIII» в Барнауле.