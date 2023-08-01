Старейший винокуренный завод Алтая отметил 155-летний юбилей

«Иткульский спиртзавод» Фото: Виталий БАРАБАШ

28 июля в селе Соколово Зонального района состоялся грандиозный праздник, приуроченный к 155-летию «Иткульского спиртзавода», являющегося старейшим предприятием Алтайского края. На мероприятии собрались сотни гостей.

- 155 лет – это большая дата, это история, это традиции, которые на предприятии сохранились с момента открытия, это династии работников, которые работают здесь на протяжении почти всей жизни, - обратился к собравшимся руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

«Иткульский спиртзавод» Фото: Виталий БАРАБАШ

Завод является приверженцем традиций в вопросах технологии русского винокурения. Спирт здесь производят по старинному рецепту, путем проращивания зерна.

«Иткульский спиртзавод» Фото: Из архива предприятия

- Визитная карточка завода – качественный солодовый спирт. Его производство является главной традицией. Издревле спирт на Руси был именно солодовый. Это полностью натуральный продукт без каких-либо добавок. А русская водка во все времена славилась тем, что изготовлена именно из солодового спирта, - рассказывает исполнительный директор Ольга Клюкина.

Для местных жителей праздник, проводимый в честь юбилея завода, по важности вполне сравним с Днем села. И это не удивительно, ведь в Соколово нет семьи, в которой хотя бы один человек не трудился на «Иткуле». Предприятие является градообразующим для района.

Во время торжественной части руководство завода наградило лучших сотрудников.

«Иткульский спиртзавод» Фото: Виталий БАРАБАШ

- Они лучшие по производительности, лучшие по профессии, лучшие в работе, они лучшие во всём! – сказала Ольга КЛЮКИНА, исполнительный директор завода. - Огромное спасибо вам и низкий поклон!

Кстати, сама Клюкина посвятила заводу 25 лет своей жизни. Начинала техником-химиком и даже была единственный за всю историю завода женщиной – главным инженером! А с 2020 года является исполнительным директором.

«Иткульский спиртзавод» Фото: Виталий БАРАБАШ

Гендиректор Иткульского спиртзавода и компании «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт отдельно выделил заслуги Клюкиной, а также поздравил весь коллектив предприятия.

- Впереди отличное будущее, очень много планов. И я уверен, что впереди большой успех, особенно с такими сотрудниками, – поделился ожиданиями Тинт.

- Хочу пожелать предприятию только развития и движения вперед, а каждому из работников и всем жителям селя – здоровья, счастья и мирного неба над головой, – присоединился к поздравлениям Александр Большаков.

В течение всего дня для взрослых гостей проходили музыкальные, танцевальные, развлекательные программы. На детской площадке работал «министр глупых идей Картонии» Андрей Фейгин, который создавал для всех желающих карнавальные костюмы из картона. Завершился праздник красивейшим салютом.

«Иткульский спиртзавод» Фото: Виталий БАРАБАШ