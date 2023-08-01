По словам женщины, неприятный инцидент произошел с ней на маршруте №6 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки, который нахамил ей. Как рассказала читательница «Алтапресс», неприятный инцидент произошел с ней 1 августа на маршруте №6.

Девушка рассказала, что не смогла оплатить проезд картой в автобусе. На попытку девушки оплатить проезд переводом, водитель грубо ответил: «Переводи, выйдешь на следующей».

При этом он проехал остановку, что не дало возможности выйти в нужном месте и другим пассажирам. На справедливые замечания людей водитель ответил, что останавливается только тогда, когда об этом просят.