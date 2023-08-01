Прокуратура потребовала отправки в отставку главы Завьяловского района

Прокуратура потребовала отправить в отставку главы Завьяловского района Николая Онищенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае прокуратура потребовала отправить в отставку главы Завьяловского района Николая Онищенко. Соответствующее представление внесено райсобрание депутатов, сообщает «Толк».

Причиной такого требования стали ряд установленных ряд нарушений, допущенных Николаем Онищенко либо администрацией района по его распоряжению. В их числе, например, якобы необоснованные траты на ремонт служебного автомобиля, необоснованное возмещение расходов на командировку, предоставление неполных сведений о доходах и имуществе, и др.

Скорее всего, очередная сессия райсобрания депутатов, на которой рассмотрят вопрос об отставке, состоится после 10 сентября.