В администрации Барнаула показали, какими баннерами украсят улицы ко Дню города

Вариант плаката Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул ко Дню города украсят баннерами и флагами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Свою 293-ю годовщину Барнаул отметит 2 сентября. В этом году будут отражены три темы в праздничном оформлении: знание, творчество, успех.

–Опорой концепции являются люди – «Город талантливых и сильных людей!». Это гармонично подчеркивает тему года в России «Год педагога и наставника», - отмечают в городской администрации.

На плакатах изображена тематическая эмблема краевой столицы, поздравительное обращение и фотографии барнаульцев – школьников, студентов, рабочих, педагогов, учителей, спортсменов и др.

Украсить улицы города планируется к 25 августа.