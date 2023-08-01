Бийчанина осудили за повреждение звезды в Парке Победы

После инцидента памятник восстановили Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

20-летнего жителя Бийска осудили за повреждение памятной конструкции в Парке Победы. Его признали виновным, сообщают пресс-службы СК и прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что утром 25 марта в Бийске осужденный, будучи пьяным, проходил по территории Парка Победы и повредил конструкцию «Звезда».

- Данный объект посвящен памяти героям, защищавшим Отечество в период Великой Отечественной войны. Своими действиями молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину, – отмечают в СК.

В кратчайшие сроки личность злоумышленника установили. После инцидента памятник восстановили.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.