Тело жителя Алтайского края нашли на обочине Чуйского тракта

ГИБДД по Новосибирской области

На Чуйском тракте сбили жителя Алтайского края. Наехавший на мужчину автомобиль скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Предположительно, водитель двигался на грузовом автомобиле по Чуйскому тракту со стороны Новосибирска в направлении Алтайского края. На 123 км дороги он наехал на пешехода, который шел по краю дороги.

В результате происшествия мужчина-пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Черепановскому району разыскивают скрывшийся автомобиль.