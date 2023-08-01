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НовостиПроисшествия1 августа 2023 4:38

Тело жителя Алтайского края нашли на обочине Чуйского тракта

Жителя Алтая сбил неизвестный автомобиль и скрылся с места аварии
Вера Березовская
ГИБДД по Новосибирской области

ГИБДД по Новосибирской области

На Чуйском тракте сбили жителя Алтайского края. Наехавший на мужчину автомобиль скрылся с места происшествия, сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Предположительно, водитель двигался на грузовом автомобиле по Чуйскому тракту со стороны Новосибирска в направлении Алтайского края. На 123 км дороги он наехал на пешехода, который шел по краю дороги.

В результате происшествия мужчина-пешеход получил травмы не совместимые с жизнью. Автомобиль с места происшествия скрылся.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Черепановскому району разыскивают скрывшийся автомобиль.