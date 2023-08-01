В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Накануне дорожные бригады вели подготовительные работы обустройства тротуаров по улице Малахова
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле заасфальтировали уже порядка 40 тысяч квадратных метров локальных дорожных участков. О текущем ремонте рассказали в пресс-службе мэрии.
Накануне дорожные бригады вели подготовительные работы обустройства тротуаров по улице Малахова (от здания №44 в сторону улицы Юрина) и на проспекте Комсомольском (в районе здания №42 по улице Партизанской), восстанавливали асфальтобетонное покрытие вокруг ливнеприемных колодцев на пересечении улиц Меланжевой и Матросова.
Помимо этого, на сегодняшний день дорожники ведут ремонт посадочной площадки автобусной остановки по улице Мамонтова.