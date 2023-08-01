Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 августа 2023 2:58

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Заасфальтировано уже порядка 40 тысяч квадратных метров
Вера Березовская
Накануне дорожные бригады вели подготовительные работы обустройства тротуаров по улице Малахова

Накануне дорожные бригады вели подготовительные работы обустройства тротуаров по улице Малахова

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле заасфальтировали уже порядка 40 тысяч квадратных метров локальных дорожных участков. О текущем ремонте рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне дорожные бригады вели подготовительные работы обустройства тротуаров по улице Малахова (от здания №44 в сторону улицы Юрина) и на проспекте Комсомольском (в районе здания №42 по улице Партизанской), восстанавливали асфальтобетонное покрытие вокруг ливнеприемных колодцев на пересечении улиц Меланжевой и Матросова.

Помимо этого, на сегодняшний день дорожники ведут ремонт посадочной площадки автобусной остановки по улице Мамонтова.