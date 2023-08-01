Барнаулец на «буханке» снес новую автобусную остановку, где собирались шумные компании

Личность водителя, который снес остановку, устанавливают Фото: Олег УКЛАДОВ

30 июля в Барнауле мужчина на автомобиле «УАЗ» наехал на новый остановочный павильон в Сибирской Долине. Как сообщает Mash, его раздражали шумные компании подростков, которые собирались там ночью и выпивали.

Инцидент произошел вблизи дома по адресу ул. Каспийская, 54. На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГИБДД города.

Полицейские опрашивают свидетелей и устанавливают личность водителя. Администрация Центрального района Барнаула совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города запланировала работы по установке остановочного павильона.