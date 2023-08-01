Дожди и жару до +32 прогнозируют в Алтайском крае 1 августа

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний месяц лета в Алтайском крае начнется с жары и дождей. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю дневная температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость западного ветра составит 2-7 м/с.

Отметим, что в Алтайском крае с 29 июля по 2 августа действует штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.