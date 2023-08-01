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НовостиОбщество1 августа 2023 1:24

Дожди и жару до +32 прогнозируют в Алтайском крае 1 августа

Ветер подует западный, со скоростью 2-7 м/с
Вера Березовская
В Барнауле днем столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний месяц лета в Алтайском крае начнется с жары и дождей. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю дневная температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует западный, со скоростью 2-7 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +27 до +29 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость западного ветра составит 2-7 м/с.

Отметим, что в Алтайском крае с 29 июля по 2 августа действует штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.