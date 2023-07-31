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НовостиОбщество31 июля 2023 12:13

В Барнауле временно отключат светофоры на улице Малахова

Ограничение продлится полтора часа
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Ограничение будет действовать полтора часа

Ограничение будет действовать полтора часа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле во вторник, 1 августа, временно отключат светофоры на одном из перекрестков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с запланированными ремонтными работами.

Речь идет о пересечении улицы Малахова с улицами Петра Сухова и Эмилии Алексеевой. С 13:30 до 15:00 там будут ремонтировать сети электроснабжения.

Автомобилистов и пешеходов просят внимательнее быть на данных участках, соблюдать требования знаков и регулировщиков.