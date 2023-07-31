В Барнауле временно отключат светофоры на улице Малахова

Ограничение будет действовать полтора часа
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле во вторник, 1 августа, временно отключат светофоры на одном из перекрестков. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с запланированными ремонтными работами.
Речь идет о пересечении улицы Малахова с улицами Петра Сухова и Эмилии Алексеевой. С 13:30 до 15:00 там будут ремонтировать сети электроснабжения.
Автомобилистов и пешеходов просят внимательнее быть на данных участках, соблюдать требования знаков и регулировщиков.