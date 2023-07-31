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НовостиПроисшествия31 июля 2023 11:01

Избившего фельдшера в Яровом мужчину заключили под домашний арест

Мужчине, который избил фельдшера на Алтае, избрали меру пресечения
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Медик серьезно пострадал

Медик серьезно пострадал

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае избрали меру пресечения мужчине, который набросился на фельдшера. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Избрание меры пресечения состоялось 29 июля. Районный суд Ярового решил оставить мужчину под домашним арестом.

Напомним, 17 июля мужчина набросился на фельдшера бригады медиков скорой помощи из-за парковки. От удара медицинский сотрудник упал на землю. Со слов свидетелей, поводом для избиения стало то, что машина «скорой» якобы мешала обвиняемому, который не мог выехать.

По данному факту расследуется уголовное дело. У пострадавшего обнаружены многочисленные травмы.

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