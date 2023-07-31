В Барнауле будут судить водителя, который ударил и обматерил подростка

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Хулиганство» Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Центрального района Барнаула утвердила обвинительный акт по уголовному делу о хулиганстве в отношении 33-летнего водителя маршрутки. По данным ведомства, обвиняемый ударил подростка.

ЧП произошло в ноябре прошлого года. Мужчина работал на маршруте №41. Двигаясь по дороге по переулку Ядринцева, он увидел подростков, которые по его субъективному мнению, медленно шли по пешеходному переходу перед маршруткой. Мужчина сначала начал нецензурно выражаться в адрес одного из несовершеннолетних, а затем вышел из салона и ударил подростка по голове.

В отношении мужчины возбудили дело по статье «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дело рассмотрит суд.