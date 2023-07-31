В новом квартале Барнаула готовятся к строительству школы и поликлиники

Ранее был утвержден проект планировки квартала Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаул в новом квартале планируют построить школу и поликлинику. Возведение объектов запланировано уже в ближайшие годы, сообщает «Толк».

Новая поликлиника появится на улице Солнечная поляна, 96. Под нее отведен участок площадью 3,7 тысячи квадратных метров в квартале Nord, недавно застроенный компанией «Профресурс». Накануне мэрия объявила аукцион о проведении электронного аукциона на право заключения договора аренды данной территории.

Ранее был утвержден проект планировки квартала. Помимо жилых домов там будет двухэтажное амбулаторно-поликлиническое учреждение. В смену его будут посещать 300 пациентов.

Кроме того, уже готов проект школы по адресу ул. Взлетная, 60. Обязательная государственная экспертиза уже пройдена, положительное заключение получено. Школа будет рассчитана на 550 учеников.