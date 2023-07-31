Барнаульцы поделились мнением о концепции благоустройства парка Ленина

Парк благоустроят в 2024 году Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле больше полутора тысяч горожан поделились мнением о концепции благоустройства парка имени Ленина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, власти проверили опрос касательно того, каким бы они хотели видеть парк после реконструкции.

Опрос проходил в онлайн-формате, а также очно – волонтеры ходили на территории парка и опрашивали горожан.

Большая часть жителей города хотели бы, чтобы в парке были аллеи и велосипедные дорожки, зоны тихого отдыха, к примеру, скамейки и беседки. Барнаульцы хотели бы гулять в парке с друзьями и семьей, отдыхать и «общаться» с природой.

- Одними из самых популярных предложений барнаульцев было обустройство площадки для выгула собак и максимальное сохранение зеленой зоны. Также многие горожане хотят, чтобы в парке сделали детские площадки, - отметили в администрации.

Результаты опроса рассмотрят на стратегической сессии с участием экспертов, общественников и инициативной группой жителей. После этого будет формироваться дизайн-проект.

Работы по благоустройству начнутся в 2024 году,